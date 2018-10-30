Передача Голдобина помогла «Ванкуверу» обыграть «Миннесоту»

Ванкувер, Канада, , 08:36 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Ванкувера» дубль оформил Элиас Петтерссон, ещё по шайбе забросили Маркус Гранлунд, Джейк Виртанен и Бен Хаттон. Результативной передачей отметился российский форвард Николай Голдобин.

В составе «Миннесоты» отличились Джордан Гринвей и Райан Сутер.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 14 очков в 13 матчах. «Миннесота» идёт на 11-м месте, в активе команды 14 очков в 11 играх.

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).

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