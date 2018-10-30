Полузащитник «Спартака» Глушаков заявил, что верит в «светлое будущее»

Москва, 30 октября 2018, 08:13 — REGNUM Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков после матча с «Рубином» заявил, что по-прежнему верит в светлое будущее в клубе. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«Верю в светлое будущее! Всем добра», — написал Глушаков.
Напомним, при предыдущем тренере Массимо Каррере Глушаков вместе с другим футболистом красно-белых Андреем Ещенко был отправлен в дублирующий состав.
После отставки Карреры он вернулся в основной состав, однако не поехал на матч Лиги Европы с «Рейнджерс», а матч с «Рубином» провёл на скамейке запасных.
Читайте также: Grazie, Massimo: проклятие московского «Спартака» возвращается