Вторник, 30 Октября 2018 года
09:53:17 МСК

«Голден Стэйт» победил «Чикаго» благодаря 52 очкам и рекорду Томпсона

Спорт

Встреча завершилась со счётом 149:124

Чикаго, США, 30 октября 2018, 07:50 — REGNUM  «Голден Стэйт Уоррриорз» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 149:124.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, который набрал 52 очка. Отметим, что Томпсон установил рекорд НБА по количеству точных трёхочковых попаданий, он смог 14 раз забить «из-за дуги».

В составе «Чикаго» наибольшую результативность показали Зак Лавин и Антонио Блэкени, которые набрали по 21 очку.

«Чикаго Буллз» (Чикаго) — «Голден Стэйт Уоррриорз» (Окленд) — 124:149 (28:44, 22:48, 39:33, 35:24).

Читайте также: «Голден Стэйт» обыграл «Бруклин» благодаря 35 очкам Карри

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить