«Голден Стэйт» победил «Чикаго» благодаря 52 очкам и рекорду Томпсона

Чикаго, США, , 07:50 — REGNUM «Голден Стэйт Уоррриорз» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 149:124.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, который набрал 52 очка. Отметим, что Томпсон установил рекорд НБА по количеству точных трёхочковых попаданий, он смог 14 раз забить «из-за дуги».

В составе «Чикаго» наибольшую результативность показали Зак Лавин и Антонио Блэкени, которые набрали по 21 очку.

«Чикаго Буллз» (Чикаго) — «Голден Стэйт Уоррриорз» (Окленд) — 124:149 (28:44, 22:48, 39:33, 35:24).

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