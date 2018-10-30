«Манчестер» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Мареза

Лондон, , 07:37 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 10-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на шестой минуте матча забил полузащитник «горожан» Рияд Марез после передачи Рахима Стерлинга.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, на счету команды 26 очков в 10 матчах. «Тоттенхэм» идёт на пятом месте, в активе команды 21 очко в 10 играх.

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