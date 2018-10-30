«Реала» отправил в отставку главного тренера Лопетеги

Мадрид, , 07:21 — REGNUM Руководство мадридского «Реала» отправило в отставку главного тренера команды Хулена Лопетеги. Об этом сообщается на сайте клуба.

Совет директоров «Реала» принял решение о разрыве контракта с Лопетеги на заседании 29 октября. Руководство клуба отметило, что текущие результаты команды не соответствуют уровню состава, в котором восемь игроков были номинированы на «Золотой мяч».

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Напомним, Лопетеги возглавил «Реал» перед стартом чемпионата мира в России, из-за чего был со скандалом уволен из сборной Испании. В текущем сезоне клуб занимает девятое место в чемпионате Испании. В последнем матче «сливочные» потерпели разгромное поражение от «Барселоны» со счётом 1:5.

Ранее сообщалось, что преемником Лопетеги станет бывший тренер «Челси», «Ювентуса» и сборной Италии Антонио Конте.

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