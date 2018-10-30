«Интер» разгромил «Лацио» в чемпионате Италии

Рим, , 06:55 — REGNUM Миланский «Интер» одержал разгромную победу над римским «Лацио» в матче 10-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Интера» дублем отметился аргентинский форвард Мауро Икарди. Ещё один гол записал на свой счёт полузащитник Марсело Брозович.

На сегодняшний день «Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, на счету команды 22 очков в 10 матчах. «Лацио» идёт на четвёртом месте, в активе команды 18 очков в 10 играх.

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