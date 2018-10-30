«Калгари» обыграл «Торонто» в матче НХЛ

Торонто, Канада, , 06:47 — REGNUM «Калгари Флеймз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Все шайбы в этом матче были заброшены в третьем периоде. Нападающие «Калгари» Шон Монахан и Элиас Линдхольм вывели свою команду вперёд забросив по шайбе.

Хоккеисты «Торонто» смогли сократить отставание в счёте, отличился Назем Кадри. Но за шесть секунд до конца третьего периода форвард «Флеймз» Михаэль Фролик забросил шайбу в пустые ворота.

На сегодняшний день «Торонто» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 16 очков в 12 матчах. «Калгари» идёт на 15-м месте, в активе команды 13 очков в 12 играх.

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Калгари Флеймз» (Калгари) — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3).

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