Чемпионов мира борцов Емелина и Суркова наградят орденами Славы

Саранск, , 22:51 — REGNUM Чемпионы мира по греко-римской борьбе Сергей Емелин и Артем Сурков уроженцы Мордовии удостоены ордена Славы III степени. Соответствующий указ подписал глава республики Владимир Волков.

Награда присуждена за высокие спортивные достижения и прославление Мордовии на международной арене, сообщает газета «Известия Мордовии». Борцы вернутся в Саранск утром 30 октября. На железнодорожном вокзале столицы Мордовии их ждет торжественная встреча.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в закончившемся в Будапеште чемпионате мира в весовой категории до 67 кг российский борец Артем Сурков в финальной схватке победил серба Давора Штефанека, который является чемпионом олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В весовой категории до 60 кг Сергей Емелин одолел молдавского борца Виктора Чобану.

Напомним, Емелин также является обладателем титула Чемпион Европы — 2018.

В копилке Артема Суркова — золотые медали чемпионатов Европы в 2015, 2017 и 2018 годах, также он становился призером чемпионатов мира в 2015 и 2017 годах.

Накануне борцов поздравил глава Мордовии. По словам Волкова, греко-римская борьба — это один из самых популярных видов спорта в Мордовии, развитию которого уделяется большое внимание. Триумфальная победа мордовских спортсменов вдохновит юных представителей региона на будущие достижения, привлечет в массовый и профессиональный спорт новые таланты, считает глава республики.

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