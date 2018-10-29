«Рубин» спас очко в матче со «Спартаком»

Казань, , 22:25 — REGNUM 29 октября между коллективами «Рубин» и «Спаратк» на стадионе «Казань-Арена» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:1.

Первый мяч на 78-й минуте матча забил российский латераль Дмитрий Комбаров, реализовав пенальти — 0:1. В компенсированное время вышедший на замену молодой талантливый игрок Егор Сорокин сумел сравнять счет — 1:1.

Статистика матча («Рубин"/"Спартак»)

Удары 8/3

Удары в створ ворот 2/1

Процент владения мячом 41%/59%

Нарушения правил 18/17

Поданные угловые 2/3

«Спартак», набрав 19 очков, поднялся на 5-ю строчку. «Рубин» с тем же количеством очков идет 2-мя позициями ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«Рубин»: Коновалов, Уремович, Гранат, Кудряшов, Навас, Устинов, Подберезкин, Камболов, Полоз, Байрамян.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Боккетти, Кутепов, Петкович, Игнатов, Зобнин, Комбаров, Попов, Ханни, Ташаев.

Бригада арбитров: Василий Казарцев | Игорь Демешко | Алексей Лунев.

Желтые карточки: Комбаров — 41, Ханни — 44, Подберезкин — 47, Устинов — 63, Ташаев — 79, Зобнин — 87.

Голы: Комбаров (пен) 78 — 0:1, Сорокин 90+4 — 1:1.