«Рубин» спас очко в матче со «Спартаком»

Казань, 29 октября 2018, 22:25 — REGNUM 29 октября между коллективами «Рубин» и «Спаратк» на стадионе «Казань-Арена» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:1.
Первый мяч на 78-й минуте матча забил российский латераль Дмитрий Комбаров, реализовав пенальти — 0:1. В компенсированное время вышедший на замену молодой талантливый игрок Егор Сорокин сумел сравнять счет — 1:1.
Статистика матча («Рубин"/"Спартак»)
Удары 8/3
Удары в створ ворот 2/1
Процент владения мячом 41%/59%
Нарушения правил 18/17
Поданные угловые 2/3
«Спартак», набрав 19 очков, поднялся на 5-ю строчку. «Рубин» с тем же количеством очков идет 2-мя позициями ниже.
Стартовые составы команд на матч:
«Рубин»: Коновалов, Уремович, Гранат, Кудряшов, Навас, Устинов, Подберезкин, Камболов, Полоз, Байрамян.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Боккетти, Кутепов, Петкович, Игнатов, Зобнин, Комбаров, Попов, Ханни, Ташаев.
Бригада арбитров: Василий Казарцев | Игорь Демешко | Алексей Лунев.
Желтые карточки: Комбаров — 41, Ханни — 44, Подберезкин — 47, Устинов — 63, Ташаев — 79, Зобнин — 87.
Голы: Комбаров (пен) 78 — 0:1, Сорокин 90+4 — 1:1.