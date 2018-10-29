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«Спартак» обыграл «Рубин» в матче молодёжного чемпионата России

Спорт

Встреча завершилась со счетом 2:1

Казань, 29 октября 2018, 15:01 — REGNUM  Московский «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 12-го тура молодёжного чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Спартака» голы забили Дмитрий Маркитесов и Илья Мазуров. В составе «Рубина» отличился Павел Коркин.

Отметим, что на 28-й минуте нападающий «Спартака» Даниил Лопатин не смог реализовать пенальти.

Напомним, матч основных составов «Рубина» и «Спартака» состоится также 29 октября в Казани.

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