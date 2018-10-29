«Лос-Анджелес Гэлакси» не попал в плей-офф MLS

Лос-Анджелес, США, , 14:37 — REGNUM Футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого выступает шведский форвард Златан Ибрагимович, не попал в плей-офф MLS.

В заключительном туре «Гэлакси» в домашнем матче проиграли «Хьюстон Динамо» со счётом 2:3.

После первого тайма хозяева выигрывали со счётом 2:0, после того, как дубль оформил Ола Камара. Однако во втором тайме они пропустили три гола — два мяча забил Мауро Манотас, ещё один раз отличился Ромель Киото.

«Гэлакси» заняли седьмое месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 48 очков. У занявшего шестое место клуба «Реал Солт-Лейк» 49 очков.

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