Тяжелоатлетам России планируют войти в тройку лидеров ЧМ-2018

Москва, , 14:02 — REGNUM Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) ждёт от участия национальной сборной в чемпионате мира, который в начале ноября стартует в Ашхабаде, как минимум третьего места в медальном зачёте. Планами на мировое первенство поделился президент федерации Максим Агапитов.

«Мы ставим задачу войти в тройку в общекомандном зачёте, а делать какие-то прогнозы очень сложно», — сказал Агатипов.

Прежде всего, по его словам, надежды федерация возлагает на двух призёров Олимпийских игр 2012 года — четырёхкратную чемпионку мира Татьяну Каширину и двукратного чемпиона мира Руслана Албегова.

Президент ФТАР напомним, что участие в международных соревнованиях в 2017 году российские тяжелоатлеты не принимали. Из-за дисквалификации спортсменов пришлось пропустить чемпионат мира в Анахайме, и чемпионат Европы 2018 года.

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Напомним, чемпионат мира по тяжёлой атлетике пройдет в Ашхабаде 1−10 ноября. Это 84-й чемпионат мира среди мужчин и 27-й среди женщин. В составе сборной России участие в мировом первенстве примут 30 тяжелоатлетов.