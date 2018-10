Определился победитель Кубка ФКС Москвы по Quake Champions

Москва, , 13:57 — REGNUM Завершились игры кубка ФКС Москвы по дисциплине Quake Champions. Победителем чемпионата стал игрок Александр Base, получивший победный кубок, медаль и денежный приз в размере 12 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Кубка ФКС Москвы.

В финальном матче чемпионата Base обыграл Алексея Nitrino, получившего серебряную медаль и денежный приз в размере 6 тыс. рублей. Бронзовую медаль и 2 тыс. рублей получил Андрей Inz.

«Турнир собрал всех сильных игроков, за исключением Cooller, который сейчас на соревнованиях в другой стране. Я бы очень хотел с ним сразиться. Хочу сказать, что такие LAN-турниры дают сильный импульс становлению спортсменов и популяризации игры. Я вообще считаю, что LAN-турниры являются незаменимым механизмом развития киберспорта», — сказал Александр Base.

Напоминаем, что кубок ФКС Москвы проходит с 20 октября по 24 ноября. Соревнования ведутся по 9 киберспортивным дисциплинам: DOtA 2, World of Tanks, Heroes of The Storm, Starcraft 2, Hearthstone, Project Cars 2, Fifa18, Quake Champions и CS: GO. Призовой фонд турнира составляет 500 тыс. рублей, а из победителей будет сформирована киберспортивная команда Москвы.

