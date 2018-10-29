Филлип Коку уволен с поста главного тренера «Фенербахче»

Анкара, , 13:44 — REGNUM Голландский тренер Филлип Коку отправлен в отставку с поста главного тренера турецкого клуба «Фенербахче». Об этом сообщается на сайте клуба.

Руководство клуба решило уволить главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды. В последнем матче «Фенербахче» проиграл клубу «Анкарагюджю» со счётом 1:3.

Это поражение стало уже пятым в домашних матчах в текущем сезоне. После 10 туров клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, находясь в одном очке от зоны вылета.

Напомним, Коку был назначен главным тренером «Фенербахче» в июне. Ранее он возглавлял голландский ПСВ.

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