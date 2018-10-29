Понедельник, 29 Октября 2018 года
15:06:02 МСК

Филлип Коку уволен с поста главного тренера «Фенербахче»

Спорт

Тренер уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды

Анкара, 29 октября 2018, 13:44 — REGNUM  Голландский тренер Филлип Коку отправлен в отставку с поста главного тренера турецкого клуба «Фенербахче». Об этом сообщается на сайте клуба.

Руководство клуба решило уволить главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды. В последнем матче «Фенербахче» проиграл клубу «Анкарагюджю» со счётом 1:3.

Это поражение стало уже пятым в домашних матчах в текущем сезоне. После 10 туров клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, находясь в одном очке от зоны вылета.

Напомним, Коку был назначен главным тренером «Фенербахче» в июне. Ранее он возглавлял голландский ПСВ.

Читайте ранее в этом сюжете: Главный тренер «ПСВ Эйндховен» Коку покинул свой пост

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить