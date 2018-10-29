Инфантино выразил соболезнования в связи с гибелью владельца «Лестера»

Лестер, Великобритания, , 13:27 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью владельца английского футбольного клуба «Лестер» Вишая Шривадданапрабхи выразил президент ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

«ФИФА выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и всем футбольным болельщикам, для которых Вишай был неотъемлемой частью семьи «Лестера», — приводятся в сообщении слова Инфантино.

Напомним, 28 октября после домашнего матча «Лестера» с «Вест Хэмом» разбился вертолёт, принадлежавший владельцу «Лестера». Вместе с главой клуба на борту также находились два сотрудника клуба, пилот и пассажир.

Как сообщало ИА REGNUM, «Лестер» отменил тренировку и попросил перенести предстоящий 30 октября матч команды с «Саутгемптоном».

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