«Енисей» подарил главному тренеру «Локомотива» книгу с детскими рассказами

Красноярск, , 11:50 — REGNUM Красноярский «Енисей» подарил главному тренеру московского «Локомотива» Юрию Сёмину книгу с детскими рассказами. Об этом сообщается на странице красноярского клуба в Twitter.

«Подарили Юрию Павловичу детские рассказы, чтобы читал их в свободное время внуку и внучке», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/FCEnisey/status/1056559919544066048

Напомним, в матче 12-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» одержал победу над «Енисеем» со счётом 3:0. Голы забили Алексей Миранчук, Мануэл Фернандеш и Антонио Эдер.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, а счету команды 21 очко. «Енисей» набрал шесть очков и находится на 16-м месте.