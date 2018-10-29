Стало известно, кто возглавит «Арсенал» в случае ухода Кононова

Тула, , 11:08 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» в случае ухода Олега Кононова может стать Игорь Семшов. Об этом 29 октября сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что в 28 октября Семшов присутствовал на восстановительной тренировке «Арсенала». С большой долей вероятности он возглавит тульский клуб в случае уход в «Спартак» нынешнего наставника «канониров» Олега Кононова.

В настоящее время Семшов тренирует новомосковский «Химик» — фарм-клуб «Арсенала», выступающий в ПФЛ. После 15 туров «Химик» идёт на пятом месте в турнирной таблице зоны «Центр».

Напомним, после отставки Массимо Карреры одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главного тренера «Спартака» называется Олег Кононов.

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