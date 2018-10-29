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«Клипперс» одержали победу над «Вашингтоном» в матче НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 136:104

«Клипперс» одержали победу над «Вашингтоном» в матче НБА
tookapic
Баскетбольный мяч

Лос-Анджелес, США, 29 октября 2018, 10:49 — REGNUM  «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 136:104.

Самым результативным игроком матча стали форвард «Клипперс» Тобиас Харрис, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.

В составе «Уизардс» наибольшую результативность показал защитник Брэдли Бил, набравший 20 очков.

«Лос-Анджелес Клипперс» (Лос-Анджелес) — «Вашингтон Уизардс» (Вашингтон) — 136:104 (28:20, 41:34, 28:23, 39:27).

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