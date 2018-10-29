Матч Кубка лиги между «Лестером» и «Саутгемптоном» перенесен

Лондон, , 10:47 — REGNUM Матч «Лестера» в Кубке английской футбольной лиги перенесен из-за гибели владельца клуба, тайского бизнесмена Вишая Шривадданапрабха, сообщается 29 октября на сайте команды.

Матч между «Лестером» и «Саутгемптоном» должен был состояться 30 октября. Также перенесен матч молодежного состава команды с «Фейенордом».

Напомним, Вишай Шривадданапрабха погиб 28 октября в результате крушения частного вертолета возле стадиона «Кинг Пауэр» сразу после домашнего матча 10-го тура АПЛ против «Вест Хэма». На борту воздушного судна находились еще четыре человека, все они погибли.

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