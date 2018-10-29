«За это он — абсолютная легенда»: Александр Овечкин взорвал твиттер

Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Уже не просто легендой, а абсолютной легендой назвали пользователи твиттера российского хоккеиста Александра Овечкина, игрока Washington Сapitals. Поводом для почета, который выражают хоккеисту зрители, стала видеозапись, размещенная в соцсети 28 октября на странице спортивного болельщика Йони Мерника.

На записи команда в полной экипировке идет по коридору, где сидит ребенок лет десяти в инвалидном кресле и свитере в цветах клуба. Одни игроки, проходящие мимо него, на бегу жмут ему руку, некоторые просто проходят мимо. Шедший одним из последних Овечкин подошел к ребенку, остановился, посмотрел в глаза, пожал руку, а потом подарил свою клюшку. Ребенок пришел в полный восторг, как и его мать, которая вела запись.

Их восхищение разделили пользователи соцсети: видео буквально за день собрало почти 79 тысяч «лайков» и около 14 тысяч перепостов, а первый комментарий под ним оставила женщина, представившаяся матерью этого ребенка: она благодарит «Ови» за этот момент, который сын не забудет никогда.

В тот же день чуть раньше на аккаунте NHL в твиттере появилось видео с сопроводительным текстом «Если хотите поднять себе настроение — посмотрите на лицо этого ребенка после того, как Овечкин дарит ему свою игровую клюшку». На записи Овечкин, заканчивая игру, видит среди зрителей мальчика в свитере с его фамилией и опять-таки дарит ему свою клюшку — эмоции на лице ребенка и его родителей стали еще одним поводом для болельщиков похвалить российского игрока и уверить в своем бесконечном к нему уважении.

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