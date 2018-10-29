Понедельник, 29 Октября 2018 года
11:40:18 МСК

Даниил Медведев поднялся на 17-е место в рейтинге ATP

Спорт

Медведев, дошедший до полуфинала турнира в Базеле, поднялся на три позиции

Базель, Швейцария, 29 октября 2018, 10:41 — REGNUM  Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга 29 октября представлена на сайте организации.

Медведев, дошедший до полуфинала турнира в Базеле, поднялся на три позиции — с 20-го на 17-е место.

Среди других российских теннисистов Карен Хачанов поднялся на одну строчку и стал 18-м. Андрей Рублёв остался на 76-й позиции. Евгений Донской потерял одну позицию и занимает 100-е место.

Возглавляет рейтинг по-прежнему испанец Рафаэль Надаль. На втором месте серб Новак Джокович. Замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP от 29 октября:

  1. Рафаэль Надаль (Испания) — 7660.
  2. Новак Джокович (Сербия) — 7445.
  3. Роджер Федерер (Швейцария) — 6260.
  4. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5460.
  5. Александр Зверев (Германия) — 5115.
  6. Кевин Андерсон (ЮАР) — 4230.
  7. Марин Чилич (Хорватия) — 4050.
  8. Доминик Тим (Австрия) — 3825.
  9. Джон Иснер (США) — 3425.
  10. Григор Димитров (Болгария) — 3335.

Читайте также: Роджер Федерер выиграл свой 99-й турнир в карьере

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить