Даниил Медведев поднялся на 17-е место в рейтинге ATP

Базель, Швейцария, 29 октября 2018, 10:41 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга 29 октября представлена на сайте организации.
Медведев, дошедший до полуфинала турнира в Базеле, поднялся на три позиции — с 20-го на 17-е место.
Среди других российских теннисистов Карен Хачанов поднялся на одну строчку и стал 18-м. Андрей Рублёв остался на 76-й позиции. Евгений Донской потерял одну позицию и занимает 100-е место.
Возглавляет рейтинг по-прежнему испанец Рафаэль Надаль. На втором месте серб Новак Джокович. Замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг ATP от 29 октября:
- Рафаэль Надаль (Испания) — 7660.
- Новак Джокович (Сербия) — 7445.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 6260.
- Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5460.
- Александр Зверев (Германия) — 5115.
- Кевин Андерсон (ЮАР) — 4230.
- Марин Чилич (Хорватия) — 4050.
- Доминик Тим (Австрия) — 3825.
- Джон Иснер (США) — 3425.
- Григор Димитров (Болгария) — 3335.
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