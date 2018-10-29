Даниил Медведев поднялся на 17-е место в рейтинге ATP

Базель, Швейцария, , 10:41 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга 29 октября представлена на сайте организации.

Медведев, дошедший до полуфинала турнира в Базеле, поднялся на три позиции — с 20-го на 17-е место.

Среди других российских теннисистов Карен Хачанов поднялся на одну строчку и стал 18-м. Андрей Рублёв остался на 76-й позиции. Евгений Донской потерял одну позицию и занимает 100-е место.

Возглавляет рейтинг по-прежнему испанец Рафаэль Надаль. На втором месте серб Новак Джокович. Замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP от 29 октября:

Рафаэль Надаль (Испания) — 7660. Новак Джокович (Сербия) — 7445. Роджер Федерер (Швейцария) — 6260. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5460. Александр Зверев (Германия) — 5115. Кевин Андерсон (ЮАР) — 4230. Марин Чилич (Хорватия) — 4050. Доминик Тим (Австрия) — 3825. Джон Иснер (США) — 3425. Григор Димитров (Болгария) — 3335.

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