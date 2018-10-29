Роджер Федерер выиграл свой 99-й турнир в карьере

Базель, Швейцария, , 10:33 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Румынии Мариушом Копилом в финале турнира в Базеле. Встреча, продолжавшаяся 1 час 34 минуты, завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Федерер шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 эйсов, четыре ошибки на подаче и два брейка.

Для Федерера эта победа стала 99-й на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Среди них, в том числе, 20 побед на турнирах серии «Большого шлема».

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