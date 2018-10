Определился победитель Кубка ФКС Москвы по Starcraft 2

Москва, , 11:11 — REGNUM Завершились игры кубка ФКС Москвы по дисциплине Starcraft 2. Победителем чемпионата стал игрок Артём Rail, получивший победный кубок, медаль, денежный приз в размере 12 тыс. рублей и приглашение в киберспортивную команду Москвы, сообщает пресс-служба Кубка ФКС Москвы.

В финальном матче Rail обыграл другого участника, Павла Вее со счётом 3:2. Бронзовым призёром чемпионата стал Александр Unix. Примечательно, что Вее и Unix являются членами одной киберспортивной команды 3D Clan.

«Признаюсь, я рассчитывал обойтись без поражений, но мне это не удалось, и я оказался в сетке проигравших, из-за чего финал начинал в невыгодных условиях 0:1. В решающей пятой партии соперник создал мне очень непростую ситуацию, но у меня богатый опыт выступлений, я умею не терять самообладания в такие моменты», — поделился впечатлениями Артём Rail.

Напоминаем, что кубок ФКС Москвы проходит с 20 октября по 24 ноября. Соревнования ведутся по 9 киберспортивным дисциплинам: DOtA 2, World of Tanks, Heroes of The Storm, Starcraft 2, Hearthstone, Project Cars 2, Fifa18, Quake Champions и CS: GO. Призовой фонд турнира составляет 500 тыс. рублей, а из победителей будет сформирована киберспортивная команда Москвы.

