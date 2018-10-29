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Элина Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA

Спорт

В финале Свитолина обыграла американку Слоан Стивенс

Элина Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA
jackmac34
Теннис

Сингапур, 29 октября 2018, 10:01 — REGNUM  Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над американкой Слоан Стивенс на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча, продолжавшася 2 часа 25 минут, завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

Свитолина два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Стивенс две ошибки на подаче и три брейка.

Отметим, что на групповом этапе турнира Свитолина одержала три победы в трёх матчах — над чешскими теннисистками Каролиной Плишковой и Петрой Квитовой, а также над датчанкой Каролиной Возняцки.

В полуфинале Свитолина одержала победу над голландской теннисисткой Кики Бертенс, а в финале оказалась сильнее Слоан Стивенс. Эта победа стала для украинской теннисистки первой на итоговом турнире WTA.

Читайте ранее в этом сюжете: Элина Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA

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