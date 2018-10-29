Лопетеги попрощался с игроками «Реала» «на всякий случай»

Мадрид, , 09:45 — REGNUM Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги «на всякий случай» попрощался с футболистами после разгрома от «Барселоны». Об этом 29 октября сообщает Marca.

По информации издания, Лопетеги попрощался с игроками команды, поскольку понимает, что его в любой момент могут уволить. Он поблагодарил футболистов за совместную работу.

Напомним, «Реал» потерпел крупное поражение от «Барселоны» в матче чемпионата Испании со счётом 1:5. На сегодняшний день «сливочные» занимают девятое место в турнирной таблице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший наставник «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте может возглавить «Реал» уже 29 октября.

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