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СКА отправил семь безответных шайб в ворота «Слована»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:0

СКА отправил семь безответных шайб в ворота «Слована»
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Гол. Хоккей

Вена, 29 октября 2018, 09:38 — REGNUM  Санкт-петербургский СКА одержал разгромную победу над словацким «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:0.

Хоккеисты СКА отправили в ворота «Слована» семь безответных шайб. Дублем отметился Сергей Плотников. Также шайбы забрасывали Патрик Хёрсли, Ярно Коскиранта, Динар Хафизуллин, Андрей Кузьменко и Олег Ли.

Отметим, что этот матч был одним из четырёх вынесенных матчей, проходивших в столице Австрии, Вене.

На сегодняшний день СКА занимает третье место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 35 очков 22 матчах. «Слован» идёт на 19-м месте, в активе команды 18 очка в 24 играх.

«Слован» (Братислава) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:7 (0:1, 0:2, 0:4).

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