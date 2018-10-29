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Конте может сменить Лопетеги в «Реале» в ближайшее время

Спорт

«Реал» потерпел пятое поражение в последних семи матчах

Мадрид, 29 октября 2018, 09:13 — REGNUM  Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги может быть уволен в ближайшее время. Об этом сообщает Football Espana.

По информации издания, новым главным тренером «сливочных» будет назначен экс-наставник «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте. Это должно произойти 29 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Реал» потерпел крупное поражение от «Барселоны» в матче чемпионата Испании со счётом 1:5. Это поражение стало для «королевского клуба» пятым в последних семи матчах.

На сегодняшний день «Реал» набрал 14 очков и занимает девятое место. «Барселона», набравшая 21 очко, возглавляет турнирную таблицу.

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