ПСЖ повторил рекорд «Тоттенхэма» 1960 года

Париж, , 08:45 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Марселем» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе ПСЖ голами отметились нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Юлиан Дракслер.

Эта победа стала для ПСЖ 11-й по счёту в 11 стартовых матчах нынешнего сезона чемпионата Франции. Ранее подобное удавалось «Тоттенхэму» в сезоне 1960/1961 в чемпионате Англии.

На сегодняшний день ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя, «Лилль», на восемь очков.

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