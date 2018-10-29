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Менеджер Хабиба Нурмагомедова: «У нас есть большие новости»

Спорт

О чём именно идёт речь, представитель команды Нурмагомедова не пояснил

Махачкала, 29 октября 2018, 08:30 — REGNUM  У российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова есть «большие новости». Об этом сообщил менеджер бойца Али Абдель-Азиз на своей странице в Twitter

«У нас есть большие новости! Они просто снесут крышу», — написал Абдель-Азиз.

О чём именно идёт речь, представитель команды Нурмагомедова не пояснил.

Отметим, что в последнее время сообщалось о следующем возможно сопернике российского бойца. В качестве оппонента назывались бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер — младший, а также бывший чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) приняла решение выплатить Нурмагомедову половину гонорара за бой с ирландцем Конором Макгрегором и продлить дисквалификацию до 10 декабря.

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Смешанные единоборства
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