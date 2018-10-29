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«Оклахома» обыграла «Финикс» в матче НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 117:110

«Оклахома» обыграла «Финикс» в матче НБА
GDJ
Мяч

Оклахома-сити, США, 29 октября 2018, 08:05 — REGNUM  «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 117:110.

Самыми результативными игроками матча стали защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук и форвард Пол Джордж, которые набрали по 23 очка.

В составе «Финикса» наибольшую результативность показали защитник Эли-Франк Окобо и Ти Джей Уоррен, набравшие по 18 очков.

«Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-Сити) — «Финикс Санз» (Финикс) — 117:110 (30:20, 32:28, 34:28, 21:34).

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