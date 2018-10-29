«Голден Стэйт» обыграл «Бруклин» благодаря 35 очкам Карри

Нью-Йорк, США, 29 октября 2018, 07:30 — REGNUM «Голден Стэйт Уоррриорз» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 120:114.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, который набрал 35 очков.
В составе «Бруклина» наибольшую результативность показал защитник Д’Анджело Расселл, который набрал 25 очков.
«Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) — «Голден Стэйт Уоррриорз» (Окленд) — 114:120 (29:32, 20:31, 28:30, 37:27).
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