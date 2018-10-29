«Вегас» обыграл «Оттаву» благодаря голу в овертайме

Лас-Вегас, США, , 07:18 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Оттавы» шайбы забросили Мэтт Дюшейн, Бобби Райан и Райан Дзингел. В составе «Вегаса» дубль оформил Алекс Так, ещё по голу забили Райан Ривз и Джонатан Маршессо.

На сегодняшний день «Вегас» занимает 22-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 11 очков в 11 матчах. «Оттава» идёт на 25-м месте, в активе команды 10 очков в 10 играх.

«Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0).

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