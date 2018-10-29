Гол и две передачи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Рейнджерс»

Лос-Анджелес, США, , 06:40 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

«Лос-Анджелес» неудачно начал матч, пропустив две шайбы. В первом периоде отличился нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников после передачи Павла Бучневича, а в середине второго периода гол забил Тони Деанджело с паса Наместникова.

Однако затем хоккеистам «Кингз» удалось не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Российский нападающий Илья Ковальчук отметился голом и двумя результативными передачами. Шайбы также на счету Дастина Брауна и Тревора Льюиса.

За пять минут до конца третьего периода «Рейнджерс» сравняли счёт благодаря шайбе Райана Спунера. Однако «Кингз» всё же вырвали победу за минуту до финальной сирены, решающую шайбу забросил Алек Мартинес.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 29-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды семь очков в 11 матчах. «Рейнджерс» идут на 30-м месте, в активе команды семь очков в 11 играх.

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).

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