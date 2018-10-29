Льюис Хэмилтон в пятый раз стал чемпионом «Формулы-1»

Мехико, , 01:23 — REGNUM Пятикратным обладателем чемпионского титула «Формулы-1» досрочно стал британский пилот Льюис Хэмилтон, занявший в гонке на Гран-при Мексики 4-е место. Об этом сообщают организаторы гонки.

Пилот команды «Мерседес», Хэмилтон оказался недосягаем для своего основного соперника — выступающего за команду «Феррари» немца Себастьяна Феттеля. Перед гонкой в Мексике Хэмилтон опережал Феттеля на 70 очков в личном зачете.

Чтобы продолжить борьбу за чемпионский титул, немцу нужно было сократить разрыв по меньшей мере на 21 очко, однако по итогам гонки у Феттеля 294 балла, у Хэмилтона — 358 очков. К финишу Феттель пришел вторым.

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Третьим в личном зачете является другой пилот «Феррари» — финский гонщик Кими Райкконен, набравший 236 очков. Он финишировал третьим. Первым достиг финиша голландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull Racing.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хэмилтон заявил, что борется за победу в каждой гонке, что позволит ему досрочно стать чемпионом текущего сезона чемпионата «Формулы-1». Британский гонщик становился чемпионом «Формулы-1» в 2008, 2014, 2015 и 2017 годах.

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