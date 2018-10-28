Тренер ЦСКА о матче с «Краснодаром»: «Замены сильно ослабили нашу игру»

Москва, , 22:53 — REGNUM Двое футболистов московского ЦСКА, вышедшие на замену в матче 12-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», не смогли войти в игру. Об этом, как передает Матч ТВ, сообщил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, комментируя результат матча.

«Замены сильно ослабили нашу игру, — сказал Гончаренко. — Мы думали, что освежим, но Хосонов (Хетаг Хосонов) и Бийол (Яка Бийол) в игру не попали».

По его словам, игроки «Краснодара» легко проходили оборону ЦСКА, это, наверно, и «явилось причиной поражения» столичной команды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября «ЦСКА» на своем поле уступил «Краснодару» в матче 12-го тура регулярного сезона РПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ-Арена», завершилась со счетом 1:2.

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