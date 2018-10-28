Глава Мордовии поздравил борцов Емелина и Суркова с победой в ЧМ

Саранск, , 22:29 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков поздравил борцов — уроженцев республики Сергея Емелина и Артема Суркова с победой в чемпионате мира, который завершился в Будапеште. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«Вы продемонстрировали великолепную подготовку, проявили характер, волю и настоящий бойцовский дух, которым отличаются спортсмены из нашей республики. Убедительные победы в финальных поединках подтвердили, что лучшие борцы мира — из Мордовии!», — говорится в сообщении.

Глава республики отметил, что греко-римская борьба — это один из самых популярных видов спорта в Мордовии, развитию которого уделяется большое внимание.

«Жители Мордовии по праву гордятся именами и победами наших выдающихся борцов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы», — отметил глава республики.

По мнению Волкова, триумфальная победа мордовских спортсменов вдохновит юных представителей региона на будущие достижения, привлечет в массовый и профессиональный спорт новые таланты.

«Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых побед на благо Мордовии и России», — заключил Волков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в весовой категории до 67 кг российский борец Артем Сурков в финальной схватке победил серба Давора Штефанека, который является чемпионом олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В весовой категории до 60 кг Сергей Емелин одолел молдавского борца Виктора Чобану.

Напомним, Емелин также является обладателем титула Чемпион Европы — 2018.

В копилке Артема Суркова — золотые медали чемпионатов Европы в 2015, 2017 и 2018 годах, также он становился призером чемпионатов мира в 2015 и 2017 годах.

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