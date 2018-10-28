«МЮ» удержал положительный результат в матче с «Эвертоном»

Лондон, 28 октября 2018, 20:57 — REGNUM 28 октября между коллективами «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч 10-го тура регулярного сезона английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «манкунианцев» со счетом 2:1.
Первый мяч на экваторе первой половины забил опорный полузащитник сборной Франции Поль Погба — 1:0. В дебюте второго тайма Антони Марсьяль удвоил преимущество «манкунианцев» в счете — 2:0. Через 28 минут Гильфи Сигурдссон сократил отставание в счете, реализовав пенальти — 2:1.
Статистика матча («МЮ"/"Эвертон»)
Удары 13/12
Удары в створ ворот 8/7
Процент владения мячом 57%/43%
Нарушения правил 14/12
Поданные угловые 7/3
«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков и поднялся на 8-ю позицию. «Эвертон» с 15-ю баллами расположился строчкой ниже.
Стартовые составы команд на матч:
«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Янг, Шоу, Погба, Мата, Марсьяль, Фред, Матич, Рашфорд.
«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Зума, Динь, Коулман, Гомес, Сигурдссон, Уолкотт, Гейе, Бернард, Ришарлисон.
Бригада арбитров: Джонатан Мосс | Эдвард Смарт | Эндрю Хэллидей.
Желтые карточки: Смоллинг — 20, Гейе — 22, Матич — 39.
Голы: Погба 27 — 1:0, Марсьяль 49 — 2:0, Сигурдссон (пен) 77 — 2:1.