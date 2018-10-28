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«МЮ» удержал положительный результат в матче с «Эвертоном»

Спорт

«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков и поднялся на 8-ю позицию. «Эвертон» с 15-ю баллами расположился строчкой ниже

Лондон, 28 октября 2018, 20:57 — REGNUM  28 октября между коллективами «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч 10-го тура регулярного сезона английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «манкунианцев» со счетом 2:1.

Первый мяч на экваторе первой половины забил опорный полузащитник сборной Франции Поль Погба — 1:0. В дебюте второго тайма Антони Марсьяль удвоил преимущество «манкунианцев» в счете — 2:0. Через 28 минут Гильфи Сигурдссон сократил отставание в счете, реализовав пенальти — 2:1.

Статистика матча («МЮ"/"Эвертон»)

Удары 13/12

Удары в створ ворот 8/7

Процент владения мячом 57%/43%

Нарушения правил 14/12

Поданные угловые 7/3

«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков и поднялся на 8-ю позицию. «Эвертон» с 15-ю баллами расположился строчкой ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Янг, Шоу, Погба, Мата, Марсьяль, Фред, Матич, Рашфорд.

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Зума, Динь, Коулман, Гомес, Сигурдссон, Уолкотт, Гейе, Бернард, Ришарлисон.

Бригада арбитров: Джонатан Мосс | Эдвард Смарт | Эндрю Хэллидей.

Желтые карточки: Смоллинг — 20, Гейе — 22, Матич — 39.

Голы: Погба 27 — 1:0, Марсьяль 49 — 2:0, Сигурдссон (пен) 77 — 2:1.

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