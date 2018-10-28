«ЦСКА» проиграл «Краснодару», весь матч ведя в счете

Москва, 28 октября 2018, 20:53 — REGNUM 28 октября между коллективами «ЦСКА» и «Краснодар» на стадионе «ВЭБ-Арена» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой «быков» со счетом 2:1.
Первый мяч в дебюте второй половины забил хорватский атакующий полузащитник Никола Влашич — 1:0. На 79-й минуте Ари сравнял счет — 1:1. Через 3 минуты нападающий национальной сборной Швеции Виктор Классон впервые вывел гостей вперед — 1:2.
Статистика матча («ЦСКА"/"Краснодар»)
Удары 9/12
Удары в створ ворот 4/6
Процент владения мячом 51%/49%
Нарушения правил 11/6
Поданные угловые 3/5
Набрав 22 очка, «Краснодар» поднялся на 2-ю строчку по итогам 12-го тура. «ЦСКА» с 19-ю баллами опустился на 5-е место.
Стартовые составы команд на матч:
«ЦСКА»: Акинфеев, Чернов, Набабкин, Магнуссон, Фернандес, Дзагоев, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов, Сигурдссон.
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Спаич, Рамирес, Петров, Газинский, Перейра, Каборе, Ари, Классон, Стоцкий.
Бригада арбитров: Роман Галимов | Вячеслав Семенов | Валерий Данченко.
Желтые карточки: Чернов — 28.
Голы: Влашич 54 — 1:0, Ари 79 — 1:1, Классон 82 — 1:2.