«ЦСКА» проиграл «Краснодару», весь матч ведя в счете

Москва, , 20:53 — REGNUM 28 октября между коллективами «ЦСКА» и «Краснодар» на стадионе «ВЭБ-Арена» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой «быков» со счетом 2:1.

Первый мяч в дебюте второй половины забил хорватский атакующий полузащитник Никола Влашич — 1:0. На 79-й минуте Ари сравнял счет — 1:1. Через 3 минуты нападающий национальной сборной Швеции Виктор Классон впервые вывел гостей вперед — 1:2.

Статистика матча («ЦСКА"/"Краснодар»)

Удары 9/12

Удары в створ ворот 4/6

Процент владения мячом 51%/49%

Нарушения правил 11/6

Поданные угловые 3/5

Набрав 22 очка, «Краснодар» поднялся на 2-ю строчку по итогам 12-го тура. «ЦСКА» с 19-ю баллами опустился на 5-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«ЦСКА»: Акинфеев, Чернов, Набабкин, Магнуссон, Фернандес, Дзагоев, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов, Сигурдссон.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Спаич, Рамирес, Петров, Газинский, Перейра, Каборе, Ари, Классон, Стоцкий.

Бригада арбитров: Роман Галимов | Вячеслав Семенов | Валерий Данченко.

Желтые карточки: Чернов — 28.

Голы: Влашич 54 — 1:0, Ари 79 — 1:1, Классон 82 — 1:2.