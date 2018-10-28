«Барселона» в пух и прах разнесла «Реал» в эль-классико

Мадрид, , 20:06 — REGNUM 28 октября между коллективами «Барселона» и «Реал» на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 10-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой «сине-гранатовых».

В дебюте матча лидер центра поля национальной сборной Бразилии Филиппе Коутиньо открыл счет после передачи Хорди Альбы — 1:0. Через 19 минут уругвайский таранный форвард Луис Суарес удвоил преимущество каталонского клуба ударом с пенальти — 2:0. В начале второй половины Марсело сократил отставание в счете — 2:1. На 75-й минуте Суарес оформил дубль — 3:1. В конце матча форвард стал автором хэт-трика, замкнув передачу Серхи Роберто — 4:1. Через 4 минуты вышедший на замену Артуро Видаль довершил разгром — 5:1.

Статистика матча («Барселона"/"Реал»)

Удары 15/10

Удары в створ ворот 7/4

Процент владения мячом 61%/39%

Нарушения правил 15/13

Поданные угловые 4/2

«Барселона», набрав 21 очко, по итогам 10-го тура поднялась на первую строчку таблицы Примеры. «Реал» с 14-ю баллами опустился на 9-ю позицию.

Стартовые составы команд на матч:

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Ракитич, Бускетс, Артур, Коутиньо, Суарес, Рафинья.

«Реал»: Куртуа, Начо, Варан, Рамос, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Бейл, Иско, Бензема.

Бригада арбитров: Хосе Мария Санчес Мартинес | Рауль Мартинес | Хосе Гальего Гарсия.

Желтые карточки: Ракитич — 38, Начо — 39, Бейл — 53, Суарес — 77.

Голы: Коутиньо 11 — 1:0, Суарес (пен) 30 — 2:0, Марсело 50 — 2:1, Суарес 75 — 3:1, Суарес 83 — 4:1, Видаль 87 — 5:1.