«Челси» переиграл «Бернли» в матче АПЛ

Лондон, , 20:03 — REGNUM Футбольный клуб «Бернли» на своем поле уступил лондонсому «Челси» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 28 октября на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли, завершилась со счетом 4:0.

У гостей голевыми действиями отметились Виллиан, Росс Баркли, Альваро Мората и Рубен Лофтус-Чик.

После десяти игр в чемпионате Англии «Челси» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Клуб «Бернли», набравший 8 баллов, находится на пятнадцатой позиции.

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