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«Лестер» отменил тренировку и попросил перенести матч кубка Лиги

Спорт

Футболисты клуба находятся в шоковом состоянии после крушения вертолета владельца клуба Вишая Шривадданапрабха

Ливерпуль, Великобритания, 28 октября 2018, 15:50 — REGNUM  Ливерпульский футбольный клуб «Лестер» отменил тренировку и попросил английскую премьер-лигу перенести предстоящий 30 октября матч команды с «Саутгемптоном», сообщает 28 октября Daily Mail.

Как отмечает издание, футболисты клуба находятся в шоковом состоянии после крушения вертолета владельца клуба Вишая Шривадданапрабха и потому не смогут психологически быть готовы к игре. Также у футболистов команды должна была быть проведена легкая восстановительная тренировка, однако им сказали остаться дома.

Отметим, как сообщалось, вертолет Вишая Шривадданапрабха разбился возле стадиона «Кинг Пауэр» после домашнего матча 10-го тура АПЛ команды «Лестер» против «Вест Хэма». Позднее ВВС распространило информацию, сославшись на источники близкие к семье тайского миллиардера, что Вишай Шривадданапрабха находился на его борту. Официального подтверждения гибели владельца команды «Лестер» пока нет.

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Футбол
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