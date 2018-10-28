«Краснодар» вырвал ничью у ЦСКА в молодежном первенстве России

Москва, , 15:49 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» вырвал ничейный результат в матче с ЦЧКА буквально на последней минуте матча, игра проходила в раках молодежного первенства России, сообщает 28 октября Матч ТВ.

Матч проходил на домашнем поле ЦСКА. На 9-й минуте ворота гостей поразил Виталий Жиронкин, а затем на 39-й минуте Наияр Тикнизян удвоил преимущество своей команды. Гости ответили на это только во втором тайме голом Руслана Пидлисняка на 64-й минуте и казалось, что исход встречи уже решен. Однако на последней минуте встречи Олег Ознобихин сравнял счет в матче и этим отнял у ЦСКА победу. Также нужно заметить, что ЦСКА заканчивал игру в неполном составе после второй желтой карточки Астемира Гордюшенко.

ЦСКА с 27-ю очками продолжает быть лидером турнирной таблицы, а «Краснодар» с 19 поднялся на 6-ю строчку.

В следующем туре «Краснодар» примет у себя «Ростов», а ЦСКА сыграет на выезде с «Динамо» Москва.

Отметим, встреча основных составов команд пройдет в Москве позднее 28 октября.