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Боксер из Грузии напал на своего тренера после поражения

Спорт

В выложенном ролике видно, как грузинский боксер, несогласный с решением судей, сначала пытается напасть на своего соперника

София, 28 октября 2018, 15:12 — REGNUM  Грузинский боксер Леван Шония напал на своего тренера после того как поиграл в восьмираундовом бою с болгарским боксером Спасом Геновым, проходившем в Софии в качестве андеркарда боя супертяжеловесов Кубрата Пулева и Хьюи Фьюри. Видео, на котором запечатлено произошедшее, выложено 28 октября пользователями интернета.

В выложенном ролике видно, как грузинский боксер, несогласный с решением судей, сначала пытается напасть на своего соперника, а потом, когда арбитр оттесняет Левана Шонию от болгарского боксера, в ярости наносит своему тренеру, пытающемуся его успокоить, несколько ударов. Затем грузинский боксер залазит на канаты и начинает демонстрировать победные жесты зрительному залу. Затем грузин долго не выходил в центр ринга, чтобы судья не мог объявить победу Генова.

Отметим, это поражение стало 12-м в карьере Левана Шония, также в его активе 15 побед, 11 из которых — нокаутом.

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