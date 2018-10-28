Иван Баранчик из Белоруссии стал чемпионом IBF в первом полусреднем весе

Нью-Орлеан, США, , 14:28 — REGNUM Белорусский боксер Иван Баранчик вышел в полуфинал турнира Мировой боксёрской суперсерии (WBSS) и завоевал титул чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе, победив шведского боксера Энтони Игита, в рамках вечера профессионального бокса, прошедшего в ночь с 27 на 28 октября в Новом Орлеане. Об этом 28 октября сообщает championat.com.

Белорусский боксер доминировал в поединке, не оставив шведу ни единого шанса и постоянно нанося противнику крайне чувствительные, тяжелые удары. На восьмой раунд Игит выйти не решился и сдался досрочно.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в другом поединке в Нью-Йорке украинский боксер Сергей Деревянченко уступил американцу Дэниэлу Джейкобсу в бою за титул чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе.