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Деревянченко проиграл титульный бой чемпиона IBF в среднем весе

Спорт

Для украинца это первое поражение в его профессиональной боксерской карьере

Нью-Йорк, США, 28 октября 2018, 13:57 — REGNUM  Украинский боксёр Сергей Деревянченко оказался слабее в поединке с американцем Дэниэлом Джейкобсом за титул чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе, сообщает 28 октября Матч ТВ.

Исход боя, походившего в Нью-Йорке, решился мнением судей 2 к 1 в пользу Джейкобса: 115:112, 115:112, 113:114. В первом же раунде Деревянченко получил нокдаун, однако смог после это провести все 12 раундов боя до конца.

Для Деревянченко это первое поражение в его профессиональной боксерской карьере, до этого он провел 12 выигрышных встреч. Для Джейкобса это 35-я победа в 37 поединках.

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