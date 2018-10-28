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Гол Панарина в овертайме позволил «Коламбусу» победить «Баффало»

Спорт

Итоговый счет встречи 5:4 в пользу «Коламбуса»

Гол Панарина в овертайме позволил «Коламбусу» победить «Баффало»
Michael Miller
Хоккеист «Коламбус Блю Джекетс»

Коламбус, США, 28 октября 2018, 13:32 — REGNUM  Гол российского нападающего команды «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина, забитый в овертайме, оказался победным для его клуба в домашней встрече с командой «Баффало Сэйбрз». Об это 28 октября сообщает официальный Twitter «Коламбуса».

Встреча проходила в Коламбусе. Основное время матча закончилась со счетом 4:4 и только гол Панарина на 61-й минуте завершил матч в пользу хозяев льда. Итоговый счет встречи 5:4 в пользу «Коламбуса».

У хозяев шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа (9-я минута), российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший дубль (22-я и 61-я) и Кэм Эткинсон также дважды поразивший ворота соперника (37-я, 38-я). У «Баффало» голы забили Кайл Окпосо (2-я), Джефф Скиннер (15-я), Джейсон Поминвилл (43-я) и Кейси Миттлстадт (45-я).

Отметим, Артемий Панарин, кроме своих двух шайб также сделавший результативную передачу, был по итогам игры признан первой звездой матча.

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