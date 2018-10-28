«Ак Барс» разгромил на выезде «Адмирал»

Владивосток, , 13:29 — REGNUM Хоккейный казанский клуб «Ак Барс» одержал победу с разгромным счетом над владивостокской командой «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает 28 октября Матч ТВ.

Встреча, проходившая во Владивостоке, закончилась со счетом 5:1 в пользу «Ак Барса». У победителей шайбами отметились Секач (21-я минута); Батыршин (39-я); Клинкхаммер (48-я); Лукоянов (57-я); Батыршин (60-я). Единственный гол со стороны хозяев на счету Карела Кубата (6-я).

В следующем матче «Адмирал» встретится 30 октября на выезде с «Барысом» из Астаны, а «Ак Барс» 3 ноября также на выезде сыграет матч с нижнекамским «Нефтехимиком».