Воскресенье, 28 Октября 2018 года
15:08:12 МСК

ВВС: владелец клуба «Лестер» находился на разбившемся вертолете

Спорт

ВВС ссылается на источник близкий к семье тайского миллиардера

Ливерпуль, Великобритания, 28 октября 2018, 13:07 — REGNUM  Владелец футбольного клуба «Лестер» Вишай Шривадданапрабха находился на борту разбившегося возле стадиона «Кинг Пауэр» после домашнего матча 10-го тура АПЛ его команды против «Вест Хэма» вертолета, сообщает 28 октября ВВС.

ВВС ссылается в своем сообщении о гибели Вишая Шривадданапрабха на источник близкий к семье тайского миллиардера.

Отметим, ранее появились сообщения о катастрофе вертолета Вишая Шривадданапрабха и видео трагического происшествия. При этом о пострадавших в катастрофе не сообщается и официального подтверждения гибели владельца «Лестеа» пока нет. Матч «Лестера» с «Вест Хэмом» закончился вничью 1:1.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить