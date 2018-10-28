ВВС: владелец клуба «Лестер» находился на разбившемся вертолете

Ливерпуль, Великобритания, , 13:07 — REGNUM Владелец футбольного клуба «Лестер» Вишай Шривадданапрабха находился на борту разбившегося возле стадиона «Кинг Пауэр» после домашнего матча 10-го тура АПЛ его команды против «Вест Хэма» вертолета, сообщает 28 октября ВВС.

ВВС ссылается в своем сообщении о гибели Вишая Шривадданапрабха на источник близкий к семье тайского миллиардера.

Отметим, ранее появились сообщения о катастрофе вертолета Вишая Шривадданапрабха и видео трагического происшествия. При этом о пострадавших в катастрофе не сообщается и официального подтверждения гибели владельца «Лестеа» пока нет. Матч «Лестера» с «Вест Хэмом» закончился вничью 1:1.