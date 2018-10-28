«Локомотив» и «Енисей» сыграли вничью в футбольном молодежном первенстве

Красноярск, , 13:03 — REGNUM Команда московского футбольного клуба «Локомотив» и футболисты команды «Енисей» разошлись вничью в матче 12-го труа молодёжного первенства России, сообщает 28 октября Матч ТВ.

Встреча проходила в Красноярске. Все главные события в матче были сыграны в первые 20 минут встречи: сначала представитель гостей Николай Титков открыл на 18-й минуте счет, а затем игрок «Енисея» Евгений Морев на 20-й счет сравнял. Итоговый результат — 1:1.

По итогам игры «Локомотив» с 12 очками находится на 12 месте в турнирной таблице, а «Енисей» с 11 очками на 13-м.

В следующем туре «Локомотив» примет у себя «Арсенал» из Тулы, а «Енисей» поедет на встречу с «Анжи».

Отметим, матч основных команд состоится 28 октября в 14:00 мск.