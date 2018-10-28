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Александр Овечкин подарил свою клюшку юному болельщику «Вашингтона»

Спорт

Восторг юного поклонника «Кэпиталз» превзошел все границы – он долго стоял, не веря своему счастью и хватался то за клюшку, то за свое лицо

Александр Овечкин подарил свою клюшку юному болельщику «Вашингтона»
Michael Miller
Александр Овечкин

Калгари, Канада, 28 октября 2018, 12:27 — REGNUM  Российский капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил свою клюшку юному болельщику вашингтонского клуба перед матчем его команды с командой клуба «Калгари Флэймз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Видео с этим эпизодом 28 октября опубликовал американский телеканал ESPN.

На видео видно, что юный болельщик пытался обратить внимание Овечкина на себя в том числе и складывая руки на груди в виде сердца, заметивший это российский капитан «Кэпиталз» подъехал к месту где на трибунах вместе с родителями находился мальчик и передал ему свою клюшку. Восторг юного поклонника «Кэпиталз» превзошел все границы — он долго стоял, не веря своему счастью и хватался то за клюшку, то за свое лицо.

Также на видео запечатлена сидящая сзади семьи забавная и невозмутимая женщина, которая в этот эмоциональный момент флегматично продолжала пережевывать картофель-фри.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Калгари» закончился серией буллитов, в которых удачливее оказалась команда Александра Овечкина.

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